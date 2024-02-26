Москва, 26 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В 22 регионах России задержаны почти 50 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию. Об этом 26 февраля сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидировала международный канал ресурсного обеспечения боевиков из «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), координация которого осуществлялась эмиссарами, находящимися на территории Сирии.

«В результате проведенных мероприятий на территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые из них через интернет распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали терроризм.

В ведомстве отметили, что возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Алтайском крае заключили под стражу студента, который пытался отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он установил контакт с террористами, а в ходе общения выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Кроме того, в конце 2023 года студент приобрёл партию медицинских препаратов, необходимых в реальных боевых условиях. Далее он отправил посылку за рубеж по указанному «кураторами» адресу в интересах террористической организации. Почтовое отправление было своевременно изъято оперативными сотрудниками ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело.