Москва, 26 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Взаимодействие специальных структур Украины и США напоминает взаимоотношение центрального офиса и подразделения, которое в первую очередь направлено против Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя недавний визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса на Украину.

Он напомнил о публикации газеты The New York Times, где говорилось о том, что за последние восемь лет на Украине у границы с Россией появилась сеть секретных баз Центрального разведывательного управления США.

Денисов напомнил, что визит состоялся на фоне приостановки поддержки Киева со стороны США.

Политолог высказал мнение о том, что среди главных тем визита была тема последствий, связанных с приостановкой финансирования Киева.

«Специфические темы этого визита мы вряд ли узнаем, а вот из магистральных, я думаю, главная тема — это поддержка своих коллег. Заверить их, что взаимодействие и работа будет продолжаться, возможно, по другим линиям, которые в том числе не контролируются конгрессом США», — предположил Денисов.

Он добавил, что у представителей ЦРУ есть свои каналы, по которым они могут оказывать финансовую, организационную и техническую поддержку,

«В данном случае для США сейчас важно сохранить свои центры и сделать так, чтобы они эффективно продолжали работать», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников сообщила о том, что за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией появилась сеть секретных баз Центрального разведывательного управления США. Отмечается, что речь идёт о создании по меньшей мере 12 таких объектов. По данным издания, открытие секретных баз превратило Украину в один из важнейших разведывательных плацдармов для противостояния России.

В статье говорится, что ЦРУ отслеживает передвижения российской армии и предоставляет Киеву сведения для нанесения ракетных ударов. Также спецслужба помогает Украине развивать шпионские сети, которые якобы действуют в России и по всей Европе.

В октябре 2023 года газета The Washington Post написала о том, что с 2015 года Центральное разведывательное управление США выделило десятки миллионов долларов чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным журналистов, ЦРУ сохраняет значительное присутствие на Украине.

Центр общественных связей ФСБ России 21 февраля объявил о том, что Федеральная служба безопасности установила факт разведывательной деятельности спецслужб Британии на территории Херсонской области. Сотрудники ведомства смогли вскрыть деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council). Эта структура использовала подконтрольные ей организации для разведки в интересах Киева.