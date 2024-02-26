Лондон, 26 февраля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Запад должен доказать президенту России Владимиру Путину, что ему не удастся победить Украину. Об этом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон написал в соцсети X.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press /Global Look Press

По его словам, через два года после начала российской спецоперации на Украине Путин верит в свою победу.

«Наша задача — доказать, что он ошибается», — призвал Кэмерон.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что западным странам следует оказать давление на Путина в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз заявлял, что уверен в достижении всех целей специальной военной операции на Украине. В частности, 26 января на встрече со студентами — участниками СВО он подчеркнул, что Россия, без сомнения, реализует все поставленные задачи. Москва начала спецоперацию для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов, напомнил он.