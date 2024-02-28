Москва, 28 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России продолжаются региональные этапы самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования — Всероссийского чемпионатного движения. Оно направлено на поддержку талантливых молодых специалистов системы среднего профессионального образования и их трудоустройство в ведущие компании страны. Участниками Чемпионатов стали уже более 120 тысяч человек. В 2024 году на соревнованиях школьники и студенты колледжей продемонстрируют свои профессиональные навыки по 255 ключевым и инновационным направлениям, значимым для экономики России.

Telegram-канал федпроекта «Профессионалитет» В России набирают обороты региональные этапы чемпионатов по профмастерству

Для участников движения предусмотрено несколько состязаний различного уровня: это Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы», Чемпионат высоких технологий, Всероссийский конкурс «Мастер года» и Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Все эти конкурсы проводятся по федеральному проекту «Профессионалитет» и дают участникам возможность развить свои навыки по наиболее востребованным специальностям и поделиться друг с другом лучшими идеями и практиками. А самое главное, они могут стать началом успешной карьеры. Ведь особенностью конкурсов является участие в нём предприятий в качестве индустриальных партнеров. Помимо финансового вклада, эти компании предоставляют участникам чемпионата стажировки и вакансии.

«Движение помогает наладить эффективное взаимодействие системы образования и промышленности России в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Региональные этапы особенно важны, так как они позволяют учесть и специфику субъектов, и требования к молодым специалистам у ведущих предприятий в регионах», — отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Telegram-канал Чемпионата «Профессионалы» В России продолжаются региональные этапы чемпионата «Профессионалы»

Например, в 2023 году студент второго курса Кандалакшского индустриального колледжа Андрей Белый стал победителем регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Мурманской области в компетенции «Электромонтаж» и получил предложение пройти стажировку на одном из ведущих предприятий энергетической отрасли региона — Каскаде Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

«Я очень рад, что на этом чемпионате сумел превзойти соперников и занять первое место! Мне очень повезло с наставниками, которые всегда меня поддерживали и направляли. Я уверен, что стажировка в этой компании очень поможет мне в подготовке к отборочным соревнованиям и финалу чемпионата», — отметил он.

Состязания проводятся в несколько этапов. До конца марта во всех регионах пройдет региональная часть чемпионата «Профессионалы», а до конца апреля завершатся региональные мероприятия Чемпионата высоких технологий. С мая по конец июля проявившие себя конкурсанты выступят на межрегиональных соревнованиях.

Регионы уже активно включились в борьбу. Например, в Якутии свои профессиональные навыки продемонстрируют более 980 школьников и студентов колледжей. По оценке замдиректора Института развития профессионального образования региона Александра Сатырова, ежегодно количество конкурсантов чемпионата увеличивается, привлекается всё больше экспертов.

«Именно участникам Чемпионатного движения, как лучшим представителям своей профессии, предстоит укреплять и развивать экономику региона», — подчеркнул он.

Финалы чемпионатов состоятся осенью. В них конкуренцию победителям региональных этапов составят и конкурсанты из зарубежных стран. Для гостей мероприятия будет организована масштабная деловая программа, в которой примут участие представители федеральных и региональных органов власти, иностранных государств, образовательных организаций и предприятий-партнеров. Они обсудят перспективы развития системы среднего профессионального образования и актуальные запросы рынка.

Особое внимание в России уделяют преподавателям техникумов и колледжей. Для формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, распространения лучших педагогических практик для них проводится Всероссийский конкурс «Мастер года». Приём и рассмотрение заявок от наставников уже начались в 34 регионах, а в ближайшее время к ним подключится вся страна.

В 2023 году в конкурсе приняло участие порядка 4 тысяч педагогов. Победу удалось одержать преподавателю Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивану Зарубину.

«Участие во Всероссийском конкурсе «Мастер года» стало для меня большим шагом вперед с точки зрения профессионального развития. Конкурс дал возможность взглянуть на себя со стороны, понять свои слабые и сильные стороны, определить то, над чем стоит поработать, чтобы стать лучше. Испытания регионального и финального этапа — потребовали очень серьезной подготовки», — отметил он.

Финал конкурса «Мастер года» в этом году примет Тюмень. Туда отправятся победители регионального этапа конкурса, которые определятся в мае.

Как сообщало ИА Регнум, федпроект «Профессионалитет» нацелен на подготовку в системе среднего профессионального образования квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Он реализуется по решению президента России Владимира Путина.

К 2024 году «Профессионалитет» охватил уже 79 регионов. Для студентов создано 220 кластеров по 24 приоритетным отраслям экономики. Всего в федпроекте участвуют более 900 колледжей и техникумов, а также более 986 опорных предприятий-работодателей. По программам «Профессионалитета» обучаются 1,35 млн студентов.

Благодаря национальному проекту «Образование» у студентов колледжей и техникумов есть возможность обучаться востребованным профессиям в профессиональных мастерских с современным оборудованием. Таких мастерских уже более 3 тысяч, они позволяют не только повысить качество обучения, но и сделать его более интересным и ориентированным на практику.