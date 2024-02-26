Тбилиси, 26 февраля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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«КНР приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Они смогут пребывать в Китае непрерывно 30 дней. Это важнейшее решение, которое упростит нашим согражданам поездки в эту страну и создаст новые возможности между Тбилиси и Пекином с точки зрения ещё большего развития политических, экономических и культурных связей», — заявил Кобахидзе в ходе заседании правительства.

Премьер отметил, что решение властей Китая — очередной практический результат подписанного в 2023 году соглашения о стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Китай и Грузия в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнёрства. Экс-премьер правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре 2023 года сообщил о решении отменить визовый режим для граждан КНР, которые могут находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней.

Как передавало ИА Регнум, ранее, в мае 2023 года, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для грузинских граждан. С 15 мая жители этой страны приезжают на срок до 90 дней — кроме случаев, когда целью их визита является трудовая деятельность — просто на основании документа, удостоверяющего личность. Другим указом лидер РФ отменил действовавший с 2019 года запрет на полёты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.