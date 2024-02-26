Москва, 26 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Запад нарушает собственные принципы ограничения долга, дефицита бюджета и свободной торговли. Об этом 26 февраля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Принципы, которые раньше проповедовали западные страны — ограничения по долгу и дефициту бюджета, теперь сами нарушают. Принцип свободной торговли тоже не соблюдается», — сказал Силуанов «РИА Новости».

Он отметил, что двойные стандарты присутствуют уже не только в политике, но и в экономике.

Глава Минфина добавил, что страны БРИКС проводят более взвешенную бюджетную политику, поэтому устойчивость их экономик существенно лучше, чем в западных странах.

Силуанов рассказал, что у большинства западных стран долги уже превышают 100% ВВП, а у стран БРИКС этот показатель ниже 60%.

Как передавало ИА Регнум, Силуанов заявил, что экономики ряда развивающихся стран обогнали по своему потенциалу страны «Большой семёрки» (G7), мировая экономика претерпевает переломный момент. По его словам, подобные сдвиги не происходят безболезненно, западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай многочисленными санкциями.

Также он заявил, что власти России дадут симметричный ответ на любые действия с российскими активами за рубежом, и напомнил, что РФ в свою очередь заморозила большой объём принадлежащих Западу активов.