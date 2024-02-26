Донецк, 26 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. У украинских войск после потери Авдеевки осталась возможность обстреливать Донецк со стороны Угледара. Кроме того, они совершают точечные обстрелы Донецка из РСЗО HIMARS, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

С учётом освобождения Авдеевки и ряда других населённых пунктов, пояснил он, украинская артиллерия не достаёт до Донецка. Поэтому противник перешёл на западное вооружение.

«Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — сказал Пушилин.

Он добавил, что буквально на днях в результате таких обстрелов пострадали многоквартирные дома. Попадания также зафиксированы по библиотеке, ресторану, где проходила свадьба, есть раненые.

Кроме того, Кировский и Петровский районы Донецка пока ещё обстреливаются из артиллерии со стороны Угледара, с марьинского направления. Однако российские войска продолжают двигаться, поэтому противник в обозримом будущем, как ожидается, физически не сможет доставать до города, заключил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, восстановительные работы в Авдеевке, по словам Пушилина, начнутся после перемещения линии фронта на безопасное расстояние. В городе нет отопления и водоснабжения, потребуется большая работа по разминированию и разбору завалов, рассказал он.