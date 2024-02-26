Москва, 26 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Прощание с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым состоится в колонном зале Дома Союзов 28 февраля. Об этом говорится в телеграмме Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов (город Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1)», — сказано в телеграмме.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля пресс-служба Верховного суда распространила информацию о том, что Лебедев скончался в Москве. Он умер 23 февраля на 81-м году жизни. Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года.

Временным исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили Петра Серкова — первого заместителя председателя суда. Он будет исполнять обязанности до выполнения процедур, необходимых для назначения нового руководителя суда.

Свои соболезнования выразил родным и близким Лебедева выразил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что знавшие Лебедева коллеги ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом. Память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул глава государства.