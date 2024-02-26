Москва, 26 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Вспоминая призыв президента России Владимира Путина о прекращении огня в Донбассе в 2019 году, глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, пытается временно заморозить ситуацию на фронте. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 26 февраля высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

President Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он обратил внимание на то, что Зеленский забывает или путает контекст ситуации, сложившейся в 2019 году, когда Путин проводил встречу с главой киевского режима на саммите в «нормандском формате» в Париже.

Тогда российский лидер призвал Зеленского прекратить обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) со стороны ВСУ, в то время военные действия между Россией и Украиной не велись, напомнил политолог.

«Сейчас ситуация совершенно другая. Поэтому воспоминания об этом, на мой взгляд, могут быть попыткой Зеленского временно заморозить ситуацию, так как в настоящее время для ВСУ складывается неблагоприятная ситуация на фронте. Поэтому, на мой взгляд, это какая-то попытка прощупать возможность временного прекращения огня», — высказал своё мнение Фёдоров.

Он добавил, что такое прекращение огня позволило бы Украине «перевести дух», сосредоточиться, чтобы в дальнейшем продолжать свою политику.

«Это затея вполне очевидная. России идти на поводу таких простых и хитрых, с точки зрения Зеленского, предложений, конечно, нет смысла», — добавил политолог.

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что исходя из общей риторики, которая была на пресс-конференции «Украина. 2024 год», переговоры в текущем году будут происходить в разных контекстах. Несмотря на то, что на Украине на официальном уровне запрещены переговоры с Россией, существуют неформальные контакты, полуформальные контакты, уточнил он.

«Это всё сводится к одному. Идёт мягкая подготовка общественного мнения к тому, что информация о переговорах Украины и России будет появляться. Я совершенно не уверен в целесообразности для Российской Федерации подобных переговоров», — отметил эксперт.

Он пояснил, что России необходимо возвращаться к переговорам в гораздо более широких рамках: по линии Россия — США, Россия — НАТО.

«Только в этом случае можно будет говорить о возможном урегулировании конфликта на Украине», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции «Украина. 2024 год» Зеленский рассказал, что президент России Владимир Путин призывал прекратить огонь в Донбассе в ходе личной встречи в 2019 году.

По словам Зеленского, он предупреждал Путина о том, что Минские соглашения не сработают якобы из-за бесперспективности идеи об отводе войск до линии столкновения.

Лидер киевского режима заверил, что «не помнит» подробности встречи, в частности, то, был ли он чем-нибудь удивлён в ходе личного контакта с Путиным. Это было как будто в другой жизни, добавил Зеленский.

Личная встреча Путина и Зеленского состоялась в рамках саммита в «нормандском формате», который прошёл в 2019 году в Париже. Тогда Путин также провёл двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ.

На Западе не раз признавали, что в Минских соглашениях, нацеленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, США, ЕС и Украина видели способ выиграть время для подготовки к боевым действиям против РФ. В частности, Меркель в 2022 году заявила, что киевский режим благодаря соглашениям получил «драгоценное время».

Путин впоследствии признал, что подобные заявления стали для него неожиданностью. Россия рассчитывала на искреннее желание европейских стран избежать военного столкновения на Украине.