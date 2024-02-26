Херсон, 26 февраля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Войска киевского режима 37 раз за последние сутки ударили по левому берегу Днепра Херсонской области. Под обстрел попали семь населённых пунктов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ нанесли по посёлкам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи украинские войска провели ещё 17 обстрелов», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что среди сёл и посёлков, попавших под удар украинских военных, Корсунка, Новая Збурьевка, Саги, Каиры, Васильевка, Казачьи Лагеря, Днепряны. Число пострадавших и разрушений уточняется, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 25 февраля ВСУ нанесли удар беспилотником по больнице в Донецке. По сообщению минздрава Донецкой Народной Республики, в результате попадания БПЛА в медучреждение никто из пациентов и сотрудников больницы по счастливой случайности не пострадал. Ведомство отметило, что повреждение в здании получило остекление, других разрушений нет.

Ранее ВСУ обстреляли три района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, информация о пострадавших не поступала. Повреждения получили ЛЭП и газовая труба, а также фасады, окна, крыши домов, автомобиль и комбайн.