Москва, 26 февраля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Наталья Таланова/ТАСС Александр Лукашенко

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления в Белоруссии наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отметил российский лидер в поздравлении.

Вместе с тем Путин выразил надежду, что новые народные избранники в составе палаты представителей национального собрания Белоруссии и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

В заключении президент России пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

25 февраля состоялся первый в истории Белоруссии единый день голосования, на котором белорусским гражданам предстояло выбрать депутатов палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии VIII созыва, а также депутатов местных советов.

Как передавало ИА Регнум, во время голосования Лукашенко заявил журналистам, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

Вместе с тем он отметил, что Россия и Белоруссия всегда будут вместе и так смогут противостоять любому противнику.

Лукашенко добавил, что в современном мире понимают только силу. Он отметил, что обсуждал с Путиным разные способы противостоять давлению стран Запада.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск никогда не поддержит слияние Белоруссии с Россией. По его мнению, два дружественных союзных государства мощнее, чем если бы были одним.