Москва, 26 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Об этом 26 февраля заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны», — приводит его слова «РИА Новости».

По его мнению, только свержение режима Владимира Зеленского сможет обеспечить безопасность мирных российских граждан, а также будет гарантировать мир как для самих украинцев, так и для жителей всего европейского пространства.

Как предавало ИА Регнум, ранее глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) записал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост, пообещал «новые сюрпризы» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту. По его словам, целью украинских властей является контроль Чёрного моря и Крымского полуострова.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что угрозы со стороны Буданова в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что такие лица рано или поздно сполна ответят за все свои военные преступления, агрессивные высказывания и бесконечные угрозы.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.