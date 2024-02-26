Москва, 26 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й армии Южного военного округа в зоне спецоперации. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Кадр из видео

Начальник Генштаба заслушал доклад командующего армией об обстановке в зоне ответственности и дальнейших действиях объединения, а также наградил отличившихся военнослужащих.

«Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

Во время награждения он подчеркнул, что 58-я армия никогда не подводила ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации. Он поблагодарил бойцов и пожелал успехов в боях.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля начальник штаба группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ Денис Лямин вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия бойцам, участвовавшим в освобождении Авдеевки (ДНР). Он пожелал военнослужащим успехов в их ратном труде, а также терпения, воли, крепости духа и здоровья как самим военным, так и их семьям.

Министр обороны России Сергей Шойгу 24 февраля в ходе визита в штаб группировки «Центр» наградил отличившихся командиров именным оружием. Также министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.