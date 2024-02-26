Москва, 26 февраля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Конфликт на Украине рискует намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну. Такое предупреждение сделала 26 февраля координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснила Сандерс-Закре, в последние два года наблюдается рост опасного поведения и риторики, связанной с ядерной эскалацией.

«Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — подчеркнула эксперт.

По мнению Сандерс-Закре, в ситуации, когда государства, обладающие ядерным оружием, создают всё новые его виды, а часть государств вовлечена в конфликт, кратно возрастает риск ядерной эскалации. Ликвидация ядерного оружия — это единственный способ гарантированного предотвращения ядерной войны.

«Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия, к которому присоединилась почти половина всех членов ООН. Все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы добиваться отмены ядерного оружия», — добавила Сандерс-Закре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Западе в последнее время развернулась шумиха вокруг якобы возможного применения ядерного оружия, в том числе в космосе. Так, агентство Bloomberg написало, что США считают, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие в 2024 году.

Президент России Владимир Путин 20 февраля в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса. Глава государства напомнил, что Москва, наоборот, предлагала многократно усилить совместную работу в космосе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухи о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе очередной уловкой Белого дома. Администрация США таким образом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег.