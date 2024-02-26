Аликанте, Испания, 26 февраля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Убийство выходца из России произошло в испанском муниципалитете Вильяхойоса перед тем, как там нашли мёртвым лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолёт на Украину. Об этом рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

Кадр из видео Максим Кузьминов

По его словам, в этом районе много выходцев с постсоветского пространства, здесь работают русские и украинские магазины. С началом спецоперации конфликты с участием русских и украинцев стали вспыхивать чаще, хотя за два года обстановка отчасти успокоилась.

«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал Фусьон «РИА Новости».

Убийство произошло на фоне «каких-то разборок», добавил испанец.

Он также предположил, что «гражданин Украины» Кузьминов стал жертвой профессиональных убийц. По словам Фусьона, двое мужчин, выехавших из гаража, не попали ни на одну камеру и не оставили никаких следов.

19 февраля СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойоса испанской провинции Аликанте найдено тело, предположительно, Максима Кузьминова. Труп лежал на пандусе гаража, на нём были раны от пуль.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова. Власти Испании также подтвердили факт смерти перебежчика. При этом они засекретили расследование дела об убийстве.