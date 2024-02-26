Киев, 26 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают активно продавливать оборону ВСУ по всем направления, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, наступление российских войск рано или поздно выльется сначала в тактический оперативный кризис для ВСУ, а затем перерастёт в оперативный кризис, что приведёт к тому, что Россия так или иначе добьётся «обрушения фронта».

«В итоге, они (Российские военные. — Прим. ред.) будут дальше давить (Оборону ВСУ. — Прим. ред.)», — заключил Стариков.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что Вооружённые силы Украины и украинское командование не ожидали, что российские войска будут проводить столь мощные и массированные атаки по всем направлениям. Кроме того, он отметил эффективную работу военно-промышленного комплекса России, обеспечившего российскую армию превосходством в количестве беспилотников и артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, по словам британского эксперта Хусейна Алиева, Украина из-за почти полной зависимости от поставок западного вооружения и снарядов может до конца года лишиться оставшейся части Донбасса и других территорий на юге страны.