Москва, 26 февраля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Власти России дадут симметричный ответ на любые действия с российскими активами за рубежом, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Он напомнил, что Россия в свою очередь заморозила большой объем активов, принадлежащих Западу.

«У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал глава ведомства в интервью «РИА Новости».

Силуанов отметил, что другие страны наблюдают за действиями западных стран по отношению к России. Он уточнил, что политика США и ЕС уже подорвала доверие к доллару и евро.

Министр также привел в пример Китай, который сокращает свое участие в американских бумагах.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, заморозив многие активы, включая золотовалютные резервы, фактически украл их у России. Он добавил, что никакое теоретическое обоснование изъятия средств у России не может считаться законным.

В начале февраля 2023 года стало известно о том, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств для помощи в финансировании Украины. Эти ценные бумаги планируется обеспечить заблокированными российскими активами, которые заморозил Запад.

22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила об угрозах в случае конфискации заблокированных российских активов. Она уточнила, что это может ударить по всей международной валютной системе.