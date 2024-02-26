Берлин, 26 февраля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Германия вынуждена прибегать к отчаянным мерам в попытках найти снаряды для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу специального штаба по вопросам Украины и министерстве обороны ФРГ Кристиана Фройдинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру», — пожаловался он, указав, что так необходимые Киеву артиллерийские и зенитные снаряды не так просто приобрести.

Как отметили авторы материала, министерству обороны Германии постоянно приходится обдумывать все возможные варианты, где достать дефицитные боеприпасы для Украины. И чем больше проходит времени, тем сложнее это становится.

Также Spiegel предупредило, что собственные запасы Украины закончатся не позднее июня текущего года без активной помощи со стороны западных союзников в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Хендрик Реммель в интервью немецкому изданию Taggeschau заявил о критическом дефиците артиллерийских снарядов в ВСУ. При этом он отметил, что Вооружённые силы России настолько превосходят украинские войска в количестве боеприпасов, что получение Киевом даже 300-500 тысяч снарядов приведёт к катастрофе.

По словам главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Евросоюз до конца марта сможет передать Киеву только 170 тысяч боеприпасов для артиллерии. Глава министерства промышленности и оборонной промышленности Украины Александр Камышин, в свою очередь, предположил, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза в принципе не способны покрыть потребности ВСУ в снарядах.