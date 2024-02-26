Наступивший, 733-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением слов Зеленского на пресс-конференции «Украина. 2024 год» 25 февраля. Глава киевского режима заявил, в частности, что президент России Владимир Путин призывал прекратить боевые действия в Донбассе при личной встрече в 2019 году.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский террорист

«Он [Владимир Путин] постоянно поднимал вопрос прекращения огня», — подчеркнул киевский главарь, признавшись, что уже не помнит, удивило ли его что-то при личном контакте.

Зеленский также утверждает, что якобы говорил Путину о том, что Минские соглашения не принесут результата, поскольку сама идея отвода войск не станет воплощаться. А деталей он не помнит потому, что «это вообще было как будто в другой жизни».

Тем временем российские лётчики добились успехов на купянском направлении. В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), информирует Минобороны.

В освобождённой ВС РФ Авдеевке продолжают разминирование военные инженеры группировки «Центр». Ежедневно уничтожаются от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает оборонное ведомство. Отмечается также, что по просьбе местных жителей саперы осмотрели на предмет взрывоопасных предметов Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.