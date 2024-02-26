Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. План по эвакуации мирного населения города Рафаха на юге сектора Газа из зоны боевых действий и по доставке гуманитарных грузов в анклав представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) военно-политическому кабинету страны. Об этом 26 февраля сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

План эвакуации палестинского гражданского населения из Рафаха ЦАХАЛ представила утром 26 февраля. Дополнительных подробностей плана не приводится. Кроме того, вечером 25 февраля кабинет министров утвердил план по доставке и распределению гуманитарной помощи в секторе Газа, составленный с целью предотвратить грабежи. Отмечается, что случаи разграбления гуманитарной помощи зафиксированы в северной части анклава и в ряде других районов.

Премьер Израиля Нетаньяху подчеркнул важность предстоящей военной операции в Рафахе. По словам премьера, вероятная пауза в боевых действиях лишь отсрочит эту миссию. Нетаньяху заявил, что с момента начала операции в Рафахе до завершения фазы боевых действий останутся не месяцы, а недели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, Армия обороны Израиля нарастит число ударов по ливанскому движению «Хезболла» в Ливане вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа.

Галант уточнил, что в случае временного перемирия в палестинском анклаве ЦАХАЛ усилит огонь на севере страны до полного вытеснения движения «Хезболла» от границ и возвращения израильских граждан в свои дома.

В конце января министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и стали носить значительный характер. Вместе с тем он выразил надежду на то, что боевые действия не станут расширяться.