Москва, 26 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) скопление живой силы и техники украинской армии на купянском направлении, сообщается 26 февраля на сайте Минобороны РФ.

poter.simon Самолет Су-34

В ведомстве отметили, что все цели удалось уничтожить. После выполнения боевой задачи Су-34 успешно вернулся на аэродром вылета.

Минобороны опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы российских лётчиков. На кадрах видно, как экипаж готовится к вылету. Кроме того, показаны полёт и нанесение удара по цели, а также возвращение истребителя на пункт базирования.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 октября американский журнал Military Watch написал, что Россия нарастила производство Су-34, которые успешно использует в ходе спецоперации. Авторы публикации указали на то, что эти самолёты могут нести гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал», способные поражать цели на расстоянии 2000 км.

22 ноября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых Су-34. В компании уточнили, что боевые машины построил Новосибирский авиационный завод им. Чкалова. После выпуска аппараты прошли комплекс наземных и летных испытаний.