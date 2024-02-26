Москва, 26 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Российские инженеры создали новейшую комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, способную выявлять и подавлять дроны несколькими способами. Об этом заявил директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник-имитатор

«Принимая во внимание основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Минобороны РФ, а также российских спецслужб, нами была разработала единая система «Ступор», — рассказал он в интервью «РИА Новости» 26 февраля.

По словам Кустарева, разработчикам удалось объединить в единую систему защиты работающие на различных принципах устройства, что позволило добиться наибольшей надёжности системы и уменьшить количество ложных срабатываний. Также он отметил, что в систему встроен искусственный интеллект, позволяющий «Ступору» работать в автономном режиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России для беспилотных летательных аппаратов разработали универсальную нейросеть НАКА, способную с высокой точностью распознавать технику, применяемую противником в зоне проведения специальной военной операции. По словам генерального директора компании-разработчика Алексея Германа, программное обеспечение способно в том числе выявлять типы немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, предоставленных Украине западными союзниками.