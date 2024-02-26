Мадрид, 26 февраля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолёт на Украину, вряд ли мог приобрести жилье в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, где он жил перед смертью, вероятно, он арендовал квартиру по серой схеме. Об этом заявила журналистам риэлтор из Испании Ана Мария.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Кузьминов

«Сомнительно, что он приобретал квартиру, так как этот процесс занимает много времени, и даже испанские чиновники не смогли бы всё оформить настолько быстро», — сказала специалист, слова которой приводит «РИА Новости».

Она предположила, что Кузьминов снимал квартиру. Вместе с тем, как отметила эксперт, у перебежчика не было возможности сделать это легально, поскольку лётчик не имел рабочего контракта или официальной декларации о доходах в Испании.

По мнению Аны Марии, для того, чтобы арендовать жильё, Кузьминов мог дать взятку или попросить кого-то помочь ему. Риэлтор уточнила, что аренда квартиры в том районе, где проживал лётчик, составляет примерно 1000 евро в месяц. Помимо этого, от арендаторов требуют вносить залог за два месяца и комиссию агентству, которая равняется месячной плате.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля газета Mundo написала, что Кузьминов перед смертью непродолжительное время прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос. Соседи перебежчика утверждают, что он пробыл в этом районе всего несколько дней.

19 февраля газета ABC проинформировало о том, что 13 февраля в Вильяхойосе, предположительно, обнаружили тело Кузьминова. На трупе имелись раны от пуль. Он лежал на пандусе гаража. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти Кузьминова.

По информации источников ГУР, перебежчика могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую девушку 20 февраля агентство EFE сообщило о том, что у убитого нашли документы, которые не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу.

Власти Испании также подтвердили факт смерти перебежчика. При этом они засекретили расследование дела об убийстве. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Кузьминова предателем и преступником. Он подчеркнул, что перебежчик превратился в морального трупа, ещё когда планировал угон вертолёта Ми-8 на Украину.