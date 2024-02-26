Артём, Приморский край, 26 февраля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Возгорание общей площадью 200 кв. метров произошло на складе гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока, городе Артёме. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании склада поступила в региональное ведомство в 10:55 по местному времени 26 февраля (03:55 мск). На момент прибытия на место происшествия первых пожарных бригад установлено, что пожар произошёл в помещении отдельно стоящего склада. На складе хранится утеплитель, возгорание произошло изнутри.

Общая площадь горения составила около 200 кв. метров, угрозы распространения огня на другие строения нет. В тушении задействовано десять единиц пожарной техники и 45 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

Позднее в региональном отделении МЧС уточнили, что горят два отдельно стоящих склада на территории гипермаркета, площадь пожара возросла до 700 кв. метров, горение удалось локализовать. В краевой прокуратуре сообщили о начале проведения проверки по факту возгорания на складе. На место пожара выехал прокурор Артёма.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации возгорания на площади около двух тысяч кв. метров на производственно-складском помещении в подмосковном Подольске. К борьбе с пожаром привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала, причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.