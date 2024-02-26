Москва, 26 февраля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Экономики ряда развивающихся стран обогнали по своему потенциалу страны «Большой семёрки» (G7), мировая экономика претерпевает переломный момент. Об этом в интервью «РИА Новости» 26 февраля заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, мировая экономика переживает тот этап, когда страны с развивающимися экономиками постепенно обходят по потенциалу страны «Большой семёрки». Подобные же сдвиги не происходят безболезненно, а западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай многочисленными санкциями.

При этом он подчеркнул, что российская экономика, выдержав санкционное давление, за 2023 год выросла на 3,6%. Кроме того, выросли и промышленное производство, и доходы граждан.

В то же время экономика Германии, одной из ведущих стран Европейского союза, уже утратила свою конкурентоспособность. Как заявил президент России Владимир Путин, немецкая экономика была выстроена на дешёвых российских энергоносителях, доступ к которым Берлин потерял в результате попыток западных стран изолировать РФ от остального мира. При этом Путин отметил, что экономика Германии даже в текущих условиях способна существовать и развиваться.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик. В рейтинге РФ удалось обойти экономики ФРГ и Великобритании, даже несмотря на огромное санкционное давление со стороны Запада.