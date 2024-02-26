Москва, 26 февраля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Словам главы киевского режима Владимира Зеленского о потерях Вооружённых сил Украины не верят сами украинцы. Об этом в интервью «РИА Новости» 26 февраля заявил первый зампред комитета Государственной думы России по обороне Алексей Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Есть ложь, наглая ложь, а есть слова Зеленского, который врёт, как дышит, особенно в том, что касается обстановки на фронте. К чему тогда мобилизация… Обычная манипуляция, которой, впрочем, не верят даже на Украине», — указал депутат.

По его мнению, если Зеленского попросят уточнить заявленные цифры по количеству погибших, могут найтись и какие-либо фальшивые подтверждения его слов.

В ходе прошедшей 25 февраля пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы, Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины за два года специальной военной операции якобы потеряли только 31 тысячу человек убитыми.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, указала на недостоверность этих сведений. Она также подчеркнула, что киевские власти занижают потери на фронте, чтобы получить как можно больше средств от западных союзников.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо также назвал выступление главы киевского режима ложью и отметил, что Зеленскому в целом наплевать на простых людей, которых Киев использует в собственных целях. По его словам, каждая речь Зеленского ориентировала на западных кураторов.