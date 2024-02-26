Минск, 26 февраля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Явка по итогам выборах депутатов в Белоруссии составила 73,09%, сообщила 26 января в своём Telegram-канале Центральная избирательная комиссия республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В ЦИК отметили, что, по предварительным результатам, все местные советы депутатов в стране сформированы в полном составе. В сообщении комиссии также говорится, что все 110 депутатов нижней палаты белорусского парламента избраны.

В числе избранных депутатов, по данным ЦИК, оказался генсек белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, которого власти ЕС внесли в санкционный список. Кроме того, депутатом нижней палаты стал глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Госдепартамент США назвал фиктивными выборы депутатов в Белоруссии. В Вашингтоне утверждают, что избирательный процесс в республике якобы проходил без демократических процедур.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко призвал США перестать вмешиваться в дела других стран и заняться своими внутренними проблемами Он отметил, что остаётся непонятным, как Соединённые Штаты, находясь за океаном, могли дать оценку выборам в Белоруссии.

Карпенко также подчеркнул, что имеется множество вопросов к выборам в самих США, в том числе к президентским, которые проходили в 2020 году.