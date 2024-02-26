Вашингтон, 26 февраля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Умение Вооруженных сил России легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, поставленные странами Запада, встревожило США. Об этом 25 февраля пишет издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Возможность использовать ракетные системы класса «земля — воздух» для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных США», — отмечает автор публикации.

Кроме того, автор статьи пояснил, что российские войска могут потенциально получить выгоду от поражения ракет Patriot, так как американские ЗРК используют снаряды, стоимость которых значительно выше. При этом у армии Украины боеприпасов гораздо меньше, и они очень зависимы от поставок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские ракетные войска групповым высокоточным ударом поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии.

В свою очередь в США указали, что Украине будет сложно заменить уничтоженные Вооружёнными силами России ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. С серьезным дефицитом систем Patriot для собственного использования столкнулись сами Соединённые Штаты.

Проблема усугубляется ещё и тем, что ракетные комплексы Patriot обслуживают иностранные подрядчики, поскольку время их поставки составляло лишь малую часть времени, необходимого для обучения украинского военного.