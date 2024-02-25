Тюмень, 26 февраля, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Трамплин с участниками соревнований «Битва на Туре» обрушился в Тюмени. Об этом 25 февраля рассказал один из организаторов мероприятия Иван Шмонин в беседе с «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Инцидент произошёл после официального завершения «Битвы на Туре», в момент, когда все присутствующие забрались на трамплин, чтобы сделать традиционную совместную фотографию. Конструкция не выдержала веса участников фотосессии и обвалилась.

«Трамплин в этом году был полый. Кто-то наступил на его угол, и конструкция провалилась на метр вниз. Никто не пострадал. Все довольно позитивно и весело на это отреагировали», — пояснил Шмонин.

Организатор подчеркнул, что все стандарты и требования безопасности по проведению соревнований на «Битве на Туре» были соблюдены. Как предположил Шмонин, трамплин мог обрушиться из-за слишком большого количества людей, одновременно забравшихся на него.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на федеральной олимпийской базе в подмосковном Новогорске рухнула крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Обрушение произошло ночью, в результате ЧП никто не пострадал.

В Министерстве спорта России заверили, что держат ситуацию на оперативном контроле и пообещали принять меры после выяснения всех обстоятельств случившегося.