Подольск, Московская область, 26 февраля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Возгорание производственно-складского помещения локализован в подмосковном Подольске. Об этом 25 февраля сообщается в Telegram-канале МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила спасателям вечером 25 февраля. Загорелось производственно-складское здание в Московской области в городе Подольске на улице Большая Серпуховская. Прибывшие на место горения первые пожарно-спасательные подразделения установили, что площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.

К борьбе с пожаром привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники. Действуя грамотно и слаженно, пожарные локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Информация о пострадавших не поступала, причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы произошёл пожар в посольстве Южной Кореи. Густой дым из окон здания заметили очевидцы. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в здании сработала автоматическая система пожаротушения и ликвидировала возгорание до приезда спасателей.

Пострадавших в результате пожара нет, причины пожара устанавливаются.