Москва, 26 февраля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Предвыборные дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются 26 февраля. Мероприятия планируется транслировать на пяти телеканалах и трёх радиостанциях РФ.

ИА REGNUM Россия

В дебатах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Самовыдвиженец Владимир Путин отказался от участия в указанных мероприятиях. В Центризбиркоме России назвали это решение правом кандидата.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. 25 февраля в стране стартовало досрочное голосование Оно продлится по 14 марта.

22 января штаб Путина сдал в ЦИК России подписи в его поддержку в качестве кандидата для регистрации на президентских выборах. В его поддержку собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по законодательству.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что у Путина действительно высокий уровень поддержки среди населения. Он добавил, что уровень поддержки стал максимально высоким за счёт консолидации общества в России.

13 февраля Песков уточнил, что Путин как кандидат в президенты не станет участвовать в предвыборных дебатах, поскольку граждане могут ежедневно знакомиться с его заявлениями. Пресс-секретарь также отметил, что Путин живёт в условиях очень напряжённого графика, и это кардинально отличает его от других претендентов на пост главы государства.