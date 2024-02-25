Братислава, 26 февраля, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделает всё возможное, чтобы не допустить прямого участия вооружённых сил (ВС) республики в украинском конфликте. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Глава словацкого правительства отметил, что продолжит действовать так, даже если это приведёт к его отставке. Премьер-министр уточнил, что 26 февраля у него должен состояться разговор по указанному вопросу с представителями органов безопасности, разведки и политических сил Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля сербское издание «Политика» написало о том, что европейские страны приготовились к разделу Украины после её поражения в конфликте с Россией. В статье отмечается, что на украинские территории претендуют Польша, Словакия, Венгрия, Румыния.

28 января словацкий вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк призвал прийти к мирному соглашению для урегулирования конфликта на Украине. Он пояснил, что ситуация не может завершиться путём вооружённого противостояния.

15 февраля Роберт Фицо заявил о необходимости предоставить России гарантии безопасности, чтобы урегулировать украинский конфликт.