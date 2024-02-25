Симферополь, 26 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей бара в посёлке Черноморском в Республикие Крым. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В результате проведённых оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны», — приводит текст заявления «РИА Новости».

Отмечается, что по факту произошедшего Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 2013 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля два пьяных пассажира следовавшего из Сургута в Екатеринбург самолёта устроили дебош. Командир воздушного судна во избежание возможных нештатных ситуаций принял решение отказать им в перелёте.