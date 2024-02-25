Рим, 25 февраля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Журналист итальянской газеты Corriere della Sera указал главе киевского режима Владимиру Зеленскому на то, что в Италии остаётся немало сторонников России. Эту ситуацию они обсудили в ходе прошедшей 25 февраля пресс-конференции.

«Вы правы, есть немало сторонников (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина в Италии, нужно прекратить им визы… Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — предложил Зеленский, трансляцию мероприятия вели украинские телеканалы.

20 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив, заявил, что у Москвы осталось немало союзников даже в недружественных странах, несмотря на попытки Запада изолировать Россию. По словам главы государства, многие страны также интересуются идеями России также в области экономики.

Как передавало ИА Регнум, издание The New York Times также указало на провал кампании Соединённых Штатов Америки, проводимой с целью изолировать Россию от остального мира. Как подчеркнули авторы материала, спустя два года после начала специальной военной операции России удалось не только обеспечить свою финансовую и политическую устойчивость, но и укрепить своё влияние в некоторых регионах Азии, Южной Америки и Африки.