Вашингтон, 25 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Сеть секретных баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США появилась за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией, 25 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников.

По их информации, речь идёт о создании по меньшей мере 12 таких объектов. Отмечается, что открытие секретных баз превратило Украину в один из важнейших разведывательных плацдармов для противостояния России.

В статье говорится, что ЦРУ отслеживает передвижения российской армии и предоставляет Киеву сведения для нанесения ракетных ударов. Также спецслужба помогает Украине развивать шпионские сети, которые якобы действуют в России и по всей Европе.

Кроме того, США использовали секретные базы для подготовки украинского спецназа под названием «Отряд 2245». Представители этого подразделения захватывали российские дроны и средства связи, чтобы у специалистов ЦРУ была возможность исследовать указанные аппараты и взламывать системы шифрования, используемые Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что в США создали на Украине десятки лабораторий, на которых проводились эксперименты с возбудителями смертельных заболеваний. Он отметил, что фактически такие разработки представляли биологическую угрозу для мира. Патрушев также добавил, что украинских военных биологов стали выводить в США, Канаду и страны ЕС.

В декабре 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал о том, что США переносят биолаборатории и незавершённые исследования с Украины в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

В январе 2023, года координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби, признал, что американская сторона проводила биологические исследования на Украине. Он уточнил, что биолаборатории США на украинской территории прекратили работу.