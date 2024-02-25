Измир, Турция, 25 февраля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали сейсмологи в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы. Об этом 25 февраля сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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Подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в 20:09 мск. Очаг землетрясения располагался в акватории Эгейского моря возле курорта Кушадасы на глубине около 7,7 километров.

При этом по данным сейсмологов из обсерватории Кандилли, магнитуда землетрясения составила 3,7, его очаг залегал на глубине семи километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой до 5,9, которое произошло у границ Китая, Киргизии и Казахастана. Подземный толчок зафиксирован в 04:15 по всемирному координированному времени UTC (07:15 мск). Эпицентр находился в 158 километрах на запад от китайского города Аксу, где проживает 535 тысяч человек.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.