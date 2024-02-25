Киев, 25 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Россия получила планы провалившегося в 2023 году контрнаступления ВСУ ещё до того, как оно началось, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля ещё до того, как начались контрнаступательные действия», — сказал он.

При этом Зеленский не стал раскрывать, в чём были планы украинской армии, заявив, что этого пока лучше не делать. Также украинский лидер не стал говорить, каким образом планы попали российской стороне.

Зеленский добавил, что командование ВСУ теперь разрабатывает сразу несколько планов, чтобы таким образом постараться скрыть истинные намерения.

ВСУ начало контрнаступление 4 июня 2023 года. Перед этим Киев широко его рекламировал. Чешский президент, генерал армии в отставке Пётр Павел в декабре назвал контрнаступление провальным, отметив, что оно не дало Киеву никаких результатов, но принесло больше потери.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев атак ВСУ потеряли свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Президент России Владимир Путин в январе отметил, что уже всем стал очевиден провал контрнаступления украинской армии. Он добавил, что инициатива теперь перешла к российской армии.

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком 25 февраля назвал итоги контрнаступления ВСУ катастрофой для Украины. Он отметил, что Киев и Запад при этом пытались сильно раздуть его значимость.

Шойгу 20 февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Генштаб ВС России ещё в начале 2023 года узнал о подготовке масштабного контрнаступления и принял меры по выстраиванию глубоко эшелонированной обороны.