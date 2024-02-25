Москва, 25 февраля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Руководство телеканала ТНТ решило перезапустить передачу «Наша Russia», заявил гендиректор канала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве.

Павел Бедняков / РИА Новости Аркадий Водахов

«Человек любит ровно то, что он знает. Всё, чего ему неведомо, он немножко так сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — объяснил он, почему на телеканалах часто возвращают известные шоу.

В зале его заявление встретили аплодисментами.

Выпуски «Наша Russia» начали выходить в ноябре 2006 года. Проект свернули в октябре 2011 года. Главные роли там играли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Как сообщало ИА Регнум, Галустян в сентябре 2020 года рассказал, что дольше остальных боролся за то, чтобы передачу не закрывали. По его словам, это произошло из-за того, что создатели шоу разошлись, так как начали работать на других проектах. По его мнению, передача тогда была на пике популярности.

Кроме того, на шоу жаловались. Так, в августе 2021 года во время встречи президента России Владимира Путина с педагогами одна из учительниц пожаловалась, что проект «Наша Russia» разрушает образ педагога, показывая утилизированный образ недобросовестного учителя.