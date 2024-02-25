Москва, 25 февраля, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар».

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СКА до сегодняшнего дня оставался единственным клубом, который имел теоретическую возможность догнать бело-голубых. Но после поражения от китайской команды со счётом 2:3 такой возможности не осталось.

Петербургская команда сыграла все 68 матчей и набрала 95 очков. У «Динамо» после 67 игр — 96 очков. Даже если москвичи проиграют следующую игру, они останутся лидерами. Им предстоит встретится 26 февраля с ЦСКА в домашнем матче.

До этого бело-синие завоёвывали Кубок континента только один раз — в сезоне 2013/2014. Клуб также дважды получал Кубок Гагарина.

Турнир за Кубок Гагарина начнётся 1 марта. На нём московскому «Динамо» в первом раунде предстоит встретиться с «тёзками» из Минска.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта также прошел матч КХЛ между екатеринбургским клубом «Автомобилист» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники уступили в гостях со счётом 2:0. «Локомотив» завершил турнир на третьем месте в Западной конференции, заработав за 68 игр 93 очка. «Автомобилист» с 82 баллами — на пятом месте на Востоке.