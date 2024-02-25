Киев, 25 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Украина планирует провести саммит по так называемой «формуле мира», по итогам которого составят документ, который предложат России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля в ходе пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Но это не означает, что Россия примет документ», — добавил он.

Зеленский надеется, что мероприятие состоится весной в Швейцарии. Он отметил, что это будет первый такой саммит. Киев уже планирует проведение второго саммита за пределами Европы.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский впервые заявил о «формуле мира» на саммите G20 в Индонезии 15 ноября 2022 года. В ней 10 пунктов, одно из требований к России — отступление на границы 1991 года. Киев также требует прекращения боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года назвал эту «формулу» абсолютно нереализуемой, отметив, что это всем понятно. Он также заявил, что Зеленский и руководящие им Вашингтон, Лондон и Брюссель, отказываются обсуждать какие-либо другие договорённости.

Лавров также отверг возможность, что Швейцария может вступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Он указал на то, что Берн занял чёткую антироссийскую позицию и утратил всякое доверие.