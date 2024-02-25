Зеленский собрался представить России документ по «формуле мира»
Зеленский собрался передать России «мирный план» в 2024 году на саммите лидеров
Киев, 25 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Украина планирует провести саммит по так называемой «формуле мира», по итогам которого составят документ, который предложат России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля в ходе пресс-конференции в Киеве.
«Но это не означает, что Россия примет документ», — добавил он.
Зеленский надеется, что мероприятие состоится весной в Швейцарии. Он отметил, что это будет первый такой саммит. Киев уже планирует проведение второго саммита за пределами Европы.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский впервые заявил о «формуле мира» на саммите G20 в Индонезии 15 ноября 2022 года. В ней 10 пунктов, одно из требований к России — отступление на границы 1991 года. Киев также требует прекращения боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года назвал эту «формулу» абсолютно нереализуемой, отметив, что это всем понятно. Он также заявил, что Зеленский и руководящие им Вашингтон, Лондон и Брюссель, отказываются обсуждать какие-либо другие договорённости.
Лавров также отверг возможность, что Швейцария может вступать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Он указал на то, что Берн занял чёткую антироссийскую позицию и утратил всякое доверие.