Киев, 25 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что первый саммит лидеров по украинской «формуле мира» пройдёт весной, сообщило 25 февраля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ближайшие недели и месяцы», — заявил он.

По его словам, на саммите в Швейцарии по украинской формуле мира разработают «План ответственных стран мира», который после доработают и передадут российской стороне.

Ранее, 25 февраля, руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что представителей России могут пригласить участвовать во втором саммите по так называемой «формуле мира».

Зеленский представил в ноябре 2022 года так называемую «формулу мира». Она состояла из десяти пунктов и включила в себя возвращение в состав Украины регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году. Как тогда подчеркнули в российском МИД, «формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в ЕС.

Москва неоднократно заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент Владимир Путин ни раз напоминал, что переговорный процесс остановился по вине Украины, которые на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с Россией.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 февраля 2024 года заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Как отметил глава МИД, этому процессу мешает высокомерие Запада и его заряженность на русофобию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что основания для достижения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта пока нет.