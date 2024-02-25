Тула, 25 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 25 февраля, состоялась презентация спортивного потенциала Тульской области. Сегодня, 25 февраля, в день спорта, на стенде региона провели мастер-классы по шахматам и велоспорту, интерактивы с призами от профессиональных клубов региона — «Тулицы», «Арсенала», АКМ и велокоманды Marathon-Tula.

Пресс-центр правительства Тульской области Спортивный потенциал Тульской области показали на выставке-форуме «Россия»

Все желающие смогли познакомиться с историей тульского велоспорта, посетив фотозону «Тула–колыбель велоспорта на треке». Стенд региона посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

В рамках пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» Минспорта России заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров представил всесезонный спортивный кластер с крытым футбольным манежем и открытым полем в микрорайоне Юго-Восточный города Тулы.

«В нашем регионе активно реализуется проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», — рассказал Сергей Егоров. — Благодаря ему создается современная спортивная инфраструктура. Так, за последние годы построено два футбольных манежа, 19 площадок ГТО и продолжается строительство спортивного комплекса с бассейном. Всё больше людей приобщается к здоровому образу жизни».

Сегодня также прошла презентация тульской паралимпийской велокоманды «Армада». «В Тульской области поддерживают все виды спорта, с любовью относятся к велоспорту и паралимпийским дисциплинам. Отрадно, что одна из самых титулованных команд России будет представлять нашу область, мы верим, что каждый из вас будет продвигать спортивный престиж региона в России и далеко за ее пределами. Добивайтесь самых высоких результатов, мы верим в вас!» — сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Большая часть команды «Армада» состоит из туляков. Губернатор Алексей Дюмин оказывает большое внимание и поддержку развитию паралимпийского движения в Тульской области. Команда будет представлять регион на крупнейших международных и всероссийских соревнованиях.

«Тула славится своими спортивными проектами и достижениями. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию велоспорта в регионе, за что ему огромное спасибо. Потому что велоспорт — это очень сложный, технологичный и дорогостоящий вид спорта. Мы, в свою очередь, будем стараться показывать результаты самого высокого уровня», — заявил член команды «Армада», трехкратный чемпион мира по паравелоспорту на треке Алексей Обыдёнов.