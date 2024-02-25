Киев, 25 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что с начала специальной военной операции в феврале 2022 года Вооружённые силы Украины якобы потеряли убитыми 31 тысячу военных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тридцать одна тысяча украинских военных погибли», — сказал он.

Число раненных и пропавших без вести он не стал называть.

Отказ называть число пленных Зеленский объяснил тем, что не хочет раскрывать «лишнюю информацию» для российской армии. Про пропавших без вести он не стал говорить, так как среди них могут быть те, кто попал в российский плен.

Украинские власти с начала конфликта пытаются скрыть данные о потерях в ВСУ. При этом в западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу в январе сообщил, что потери ВСУ только в 2023 году составили более 215 тыс. военнослужащих. Кроме того, украинская армия за год потеряла 28 тыс. единиц вооружений.

При этом по данным Шойгу на 19 декабря, с начала СВО потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С февраля 2022 года ВСУ лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В феврале 2024 года глава Минобороны доложил, что за январь украинские войска потеряли 23 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц различного вооружения, включая западные образцы.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что потери ВСУ в 10 раз выше, чем у российской стороны.

Неутешительные оценки потерям ВСУ давали и на Западе. Так, в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тысяч человек убитыми. Позднее пресс-служба Евросоюза отредактировала записи её заявления, в том числе вырезав кусок видео и пояснила, что фон дер Ляйен имела в виду общее число потерь ВСУ, включая раненых.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 3 августа 2023 года заявил, что украинские войска с начала спецоперации потеряли от 300 до 350 тыс. бойцов.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 25 сентября заявил, что ВСУ только за лето 2023 года потеряли свыше 70 тысяч военных в безуспешных попытках контрнаступления.