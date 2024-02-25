Москва, 25 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что введение карты болельщика направлено на обеспечение безопасности на стадионах и культуры боления, и подчеркнул, что FAN ID не отменят. Об этом он рассказал в ходе интервью журналистам.

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«Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет», — заявил министр.

Матыцин пояснил, что целью введения FAN ID было повышение безопасности и культуры боления на стадионах. Никаких других задач мера не преследовала, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, закон о допуске на футбольные матчи только по Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. В марте 2023-го глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв признал, что в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям, и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз. При этом он подчеркнул, что винить во всём Fan ID нельзя.

Тогда же президент России Владимир Путин дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков. Доступ на матчи упростят для детей, инвалидов и пенсионеров.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также отметил, что систему карты болельщика нужно скорректировать, так как она вызывает «много нареканий». В качестве примера Медведев привёл ситуацию, когда семью не пустили на футбольный матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID.

Верховный суд России 18 апреля признал, что введение Fan ID на футбольных матчах соответствует Конституции и не нарушает права граждан.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее оформление Fan ID для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии.