Донецк, 25 февраля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 25 февраля выпустили по Донецку восемь ракет из реактивной системы залпового огня, сообщил СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

РИА Новости

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Ракеты ВСУ выпустили со стороны села Нетайлово в Ясиноватском районе в 17:10 мск.

СЦКК также сообщил, что Донецк сегодня пять раз обстреляли из артиллерии. Также ВСУ атаковали Горловку.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 февраля ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS производства США. Прогремели два взрыва. Пострадало здание ресторана, в котором праздновали свадьбу. Один мужчина получил ранение.

Ранее в этот же день ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Донецка. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом. В результате погиб мирный житель, ещё один пострадал.