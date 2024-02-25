Киев, 25 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. У Украины появились ракеты собственного производства дальностью 700 километров, сообщил 25 февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

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«У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», — сказал он на конференции «Украина. Год 2024».

При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в сентябре 2023 года признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров зимой 2020 года.

В августе 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применили оружие украинского производства по цели на большом расстоянии. Цель якобы удалось поразить на расстоянии 700 км.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачка киевского режима оружием не меняет параметров СВО. Ещё летом 2022 года он подчёркивал, что попытка использовать Украиной западное оружие против России существенно поменяет ситуацию в неблагоприятную сторону.

Официальные лица также неоднократно говорили о готовности к переговорам с украинскими властями, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что Москва пыталась закончить конфликт на Украине после начала спецоперации, однако этого не захотели в Киеве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 февраля заявил, что Москва продолжает быть открытой для мирного урегулирования. Глава МИД отметил, что для начала Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев — прекратить боевые действия.

Помимо этого, Путин заявлял, что у Москвы есть данные об утечках оружия, поставляемого Западом на Украину. Как уточнил российский лидер, Киев продает вооружения на Ближний Восток.