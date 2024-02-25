Москва, 25 февраля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Грузия затягивает с исполнением требований Брюсселя и развивает выгодные для себя экономические отношения с Россией, поэтому высока вероятность, что осенью к парламентским выборам прозападная оппозиция устроит в Тбилиси акции протеста. Об этом 25 февраля заявил «РИА Новости» политолог Александр Дудчак.

John Elk II/Globаl Look Press

Он отметил, что грузинское население уже ощутило положительный эффект от укрепления экономических отношений с Россией, это касается и товарооборота, и туризма. Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили, с особым рвением продвигающая проевропейскую политику, призвала быстрее принять республику в ЕС, чтобы снизить влияние России.

«Если бы в Тбилиси выполняли все требования Евросоюза, то, возможно, их заставили бы вырубить виноградники, чтобы открыть рынок для европейского вина. Туристы из Европы туда бы не поехали», — сказал Дудчак.

По его мнению, оппозиция не только будет проводить протесты, но и попытается совершить госпереворот.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил запрет на прямые авиаперелёты в Грузию. 19 мая первый после снятия ограничений самолёт из России приземлился в Тбилиси.

Национальная служба статистики Грузии сообщила, что по итогам 2023 года страну посетили 1,2 млн жителей России. Это на 31,1% больше, чем годом ранее. Россия заняла первое место по числу туристов, посещающих Грузию.