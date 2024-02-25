Нижнекамск, Татарстан, 25 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В пригороде Нижнекамска автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости водителем автобуса. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

Прокуратура Татарстана

Авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск около четырёх часов дня. Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, уточнил телеканал.

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В прокуратуре Татарстана сообщили, что пассажиров осмотрели медики. Никто не пострадал. Позже все они уехали с места аварии на попутном транспорте, уточнили в ведомстве.

Надзорное ведомство начало проверку, ход расследования поставили на контроль.

Как сообщало ИА Регнум, в Псковской области перевернулась машина скорой помощи. Она ехала к детям, пострадавшим в ДТП с автобусом.

Отмечалось, что ДТП произошло между деревнями Горки и Заходы. Водитель скорой помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате пострадали сам водитель и фельдшер.