Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет в Татарстане
Нижнекамск, Татарстан, 25 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В пригороде Нижнекамска автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости водителем автобуса. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».
Авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск около четырёх часов дня. Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, уточнил телеканал.
В прокуратуре Татарстана сообщили, что пассажиров осмотрели медики. Никто не пострадал. Позже все они уехали с места аварии на попутном транспорте, уточнили в ведомстве.
Надзорное ведомство начало проверку, ход расследования поставили на контроль.
Как сообщало ИА Регнум, в Псковской области перевернулась машина скорой помощи. Она ехала к детям, пострадавшим в ДТП с автобусом.
Отмечалось, что ДТП произошло между деревнями Горки и Заходы. Водитель скорой помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате пострадали сам водитель и фельдшер.