Екатеринбург, 25 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» победил ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Игра прошла 25 февраля на стадионе «Уралец».

Павел Бедняков/РИА Новости

Первый период закончился без голов. Распечатал ворота гостей нападающий Сергей Широков на 37-й минуте. В третьем тайме, на 49-й минуте шайбу забил нападающий Владимир Кузнецов.

Для вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина эта игра стала третьей в сезоне, когда он не позволил забить ни одного гола. В этом матче он отразил 29 бросков в ворота.

Таким образом екатеринбургская команда прервала беспроигрышную серию «железнодорожников» из четырёх матчей.

«Автомобилист» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка за 68 игр. «Локомотив» занимает третью строчку на Западе, у команды 93 очка.

В первом раунде плей-офф екатеринбуржцам 29 февраля предстоит встреча в гостях с казанским «Ак Барс». С кем будет играть ярославская команда, станет ясно после заключительных матчей ЦСКА с московским «Динамо» и нижегородского «Торпедо» с тольяттинской «Ладой».

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля ЦСКА победили «Торпедо» со счётом 1:2 в матче в Нижнем Новгороде. Для нижегородцев это поражение стало шестым подряд.