Берлин, 25 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Полиция в Берлине возбудила дело после того, как украинские активисты, несмотря на запрет, 24 февраля проецировали фото и видео на здание посольства России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Benedict Bettermann/Global Look Press

По информации столичной полиции, инцидент произошёл рано утром. К полицейским, которые охраняли российское посольство, подошла женщина и предупредила об акции, и световую проекцию включили почти сразу после этого.

«Службы экстренной службы идентифицировали в общей сложности семь человек, которые были связаны со световой проекцией, и попросили их немедленно остановить проекцию света. Однако просьба не была выполнена», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что оборудование находилось на грузовике, припаркованном в 115 м от здания посольства. Чтобы добраться до проектора, вызывали пожарных. Полицейские установили личности причастных к акции, это были пятеро мужчин и две женщины.

В ведомстве подчеркнули, что ещё 20 февраля Административный суд в Берлине запретил проецировать фото или видео на здание посольства 24 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля хакеры запустили пророссийские лозунги во время эфира украинского телеканала «Прямой». Украинцы прочитали заявления: «Авдеевка — только начало», «США и Зеленский уничтожают Украину» и другие. Администрация телеканала не сразу смогла вернуть доступ к взломанному серверу.